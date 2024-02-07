"مطاعم الإسكندرية" تشارك في التصفيات النهائية لكأس مصر للطهاة 2024

شاركت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية، في فعاليات التصفيات النهائية لكإس مصر للطهاة “2024 Egypt Cup Culinary2024 -Bocus Dor”، والتي أقيمت بمحافظة الإسكندرية مؤخرًا.

وقال برج توماسيان، رئيس لجنة تسيير أعمال فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية، إن الغرفة ساهمت وشاركت في إعداد وتنظيم هذا الحدث الهام، في إطار حرصها وأولوياتها على تقديم الطعام والمطبخ المصري، ليكون أحد مفردات الجذب السياحي في الخارج، إلى جانب التأكيد على أمن وجودة وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم من المواطنين والسائحين وبما يتوافق مع المعايير العالمية الصحية والسياحية لتداول الغذاء والطعام.

وأضاف توماسيان، أن المسابقة التى إقيمت تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الإسكندرية، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تُعد التصفيات النهائية المؤهلة لكلً من كأس الأمم الأفريقية للطهاة، المقرر إقامته في مايو 2024 بمراكش بالمغرب، وكأس العالم للطهاة المقرر إقامته في سبتمبر 2024 بمدينة ليون الفرنسية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الذي شهدته التصفيات من قبل الجهات الراعية والمنظمة لهذا الحدث، ما كان وراء خروجه بالصورة التي تليق بسمعة مصر سياحيًا.

وأشاربرج إلى أن التصفيات شارك فى لجان تحكيمها مجموعة من أشهر وأكبر وأمهر الطهاة من دول النرويج وتونس ومصر، وتضمنت التصنفات بالمسابقة تقسيم المشاركين لـ 3 فئات رئيسية هي:-

• الفئة الأولى "السُخن" وشارك فيها 6 أفراد مثلوا 3 فرق كل فريق عبارة عن شيف ومساعد شيف.

• الفئة الثانية “الحلواني”، وضمت 9 أفراد.

•الفئة الثالثة تم استحداثها وضمت شباب الشيفات من الدارسين في السنوات النهائية بكليات السياحة والفنادق أو الخريجين وتم تشكيل 3 فرق.

كأس الأمم الأفريقية للطهاة

كما جرى تصعيد أعلى 4 شيفات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للطهاة مايو 2024، والتى سيجري تنظيمها في مدينة مراكش بدولة المغرب، وليتم بعدها إجراء تصفيات أخرى، بحيث يتم تصعيد الفائزين لاختيار 3 دول فقط أساسية، ودولة رابعة احتياطي، للمشاركة في مسابقة كأس العالم للطهاة المزمع إقامته في سبتمبر 2024 في مدينة ليون بدولة فرنسا.

أكد توماسيان، أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تدعم الأحداث والفعاليات السياحية التى تستهدف تقديم صورة مشرقة ومضيئة للسياحة المصرية عامة، وللإسكندرية خاصة بصفتها تملك تاريخًا ضاربا في جذور وأعماق التاريخ والحضارات الإنسانية، وذات شهرة عالمية، كما أنها تعد العاصمة الثانية لمصر.

أوضح أن التكاتف والتنسيق والتعاون بين الجهات المشرفة،والمنظمة، والراعية يؤكد حرصهم على تقديم أفكار وأحداث وفعاليات تتناسب وتتوافق مع الإمكانيات والمقومات التى تحتضنها الإسكندرية لكافة الأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة، وبما يحقق الإستارتيجية السياحية الرامية لتحسين المنتج السياحي المصري بكل أنواعه وأنماطه ونجاح التجربة السياحية.

من جهة أخرى، قامت إدارة المسابقة بتكريم برج توماسيان، رئيس لجنة تسيير أعمال فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية، وتقديم درع المسابقة تقديرا لمساهمته وجهوده ومشاركته في الإعداد والتنظيم والرعاية للمسابقة، بصفته الشخصية إلى جانب كونه رئيسًا لفرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإيكندرية، والتي قدمت دعما للبطولة.