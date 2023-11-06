الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحر الأحمر تبحث سرعة توصيل الغاز الطبيعي مع ممثلي المنشآت السياحية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقي اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة نائبا عن محافظ البحر الأحمر، والمقدم ياسر يسري عضو هيئة الرقابة الادارية بالبحر الاحمر، ممثلي المنشآت السياحية بالمحافظة للعمل على حل مشكلة توصيل الغاز الطبيعي لهذه المنشآت بأسرع وقت ممكن، وذلك لدعم الاستثمار السياحي بالمحافظة.

أكد اللواء محمد البندارى السكرتير العام للمحافظة، على توجيه الجهود نحو تحقيق المصلحة العامة دون أي تحيز لخدمة الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الفائدة للجميع، واستعداد المحافظة  لإزالة أي عقبات تواجه المنشآت السياحية في توصيل الغاز في أقرب وقت.

ومن جانبه أوضح المقدم ياسر يسري عضو هيئة الرقابة الادارية بالبحر الأحمر، أنه تم تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي في محافظة البحر الأحمر، بهدف جعلها محافظة سياحية خضراء تعتمد على الغاز كمصدر طاقة نظيفة افضل من السولار، وشدد على دعم الدولة لتوفير الغاز بأسعار منخفضة لخدمة المواطنين وتعزيز الاستثمار.

وأكد مدير شركة الغاز بالبحر الأحمر، على توفير كافة التسهيلات في عمليات السداد للمنشآت، لتنفيذ التعاقدات الجديدة مع المنشآت المهتمة بالتوصيل بالغاز الطبيعي.

كما استعرض ممثلى المنشآت السياحية المعوقات التى تواجههم، مرحبين بمثل هذه الاجتماعات التى تهدف إلى المصلحة العامة للدولة.

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