رئيس مصر للطيران للخطوط: اعتمدنا الخطة السنوية للمشاركة في المعارض السياحية الدولية

قال الطيار محمد موسى، رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الخطوط الجوية الوطنية اعتمدت خطتها السنوية للمشاركة في المعارض السياحية الدولية، ضمن اهتمام القيادات بضرورة التواصل المستمر مع الشركاء في الخارج استعدادًا للموسم السياحي المقبل. ومن بين الشركاء الذين تهتم الشركة بعرض كافة التطورات التي يقوم بها قطاع الطيران المدني المصري، منظمي الرحلات الدولية، وتشمل استراتيجية البيع والتسويق للطيران المصري بهدف جذب مزيد من الأسواق السياحية وإحداث حالة من الحراك السياحي وزيادة حركة الركاب الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر، من خلال مطار القاهرة الدولي والمطارات الشاطئية.

برامج خاصة بالسياحة العلاجية بمصر للطيران



وأشار “موسى” في تصريحات صحفية إلى أنه يتم عرض السياسة التسويقية للسياحة العلاجية في مصر للطيران، بالتعاون مع مستشفى "مصر للطيران" الذي يقدم أفضل البرامج السياحية العلاجية ويسهل الإجراءات. وأشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة التي تتبعها الشركة تتضمن لقاءات مستمرة مع منظمي الرحلات الأجانب، وهذا تم بالفعل خلال مشاركة الشركة في معرض برلين الدولي للسياحة ومعرض ميلانو.

كما تم استعراض أحدث الخدمات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك التطوير الذي شهده أسطول الناقل الجوي وانتشار شبكة التشغيل الدولية والداخلية لمصر للطيران.

وتم أيضًا فتح العديد من النقاط الجديدة وإعادة فتح الخطوط التي تم إغلاقها جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى عرض المناطق السياحية وأهم الشواطئ التي تتمتع بها مصر من خلال موقعها الجغرافي المتعدد والمتنوع. وأشار إلى أن "مصر للطيران" تعد مقصدًا لكل المقاصد السياحية المصرية، سواء كانت السياحة الثقافية أو الشاطئية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

مصر للطيران تشارك بمعرض ميلانو السياحي



تشارك مصر للطيران في معرض ميلانو السياحي الذي يقام في العاصمة الإيطالية. زار السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، الجناح المصري بالمعرض برفقة عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفيرة منال عبد الدايم، قنصل مصر العام في ميلانو. وقد مثل مصر للطيران في المعرض صلاح توفيق، مدير إقليمي مصر للطيران في إيطاليا، وعمرو عزوز، مدير مكتب مصر للطيران في ميلانو، بحضور ممثلي شركات السياحة المشاركة في المعرض.

شهد جناح مصر للطيران إقبالًا كبيرًا من الزائرين وممثلي شركات السياحة في إيطاليا، تم عقد اجتماعات مع كبار منظمي الرحلات الإيطاليين لمناقشة سبل تعزيز التعاون لزيادة حركة الركاب على متن مصر للطيران.

وقد شهد المعرض توقيع مصر للطيران لبروتوكولات تعاون تجارية مع ممثلي كبرى شركات السياحة في إيطاليا أثناء المعرض.

كما تم بحث فرص التعاون بين مصر للطيران ومنظمي الرحلات السياحية على التشغيل المباشر من روما وميلانو إلى بعض المقاصد السياحية في مصر ابتداءً من موسم شتاء 2024/2025.

وتمت دعوة منظمي الرحلات السياحية للترويج لمصر للطيران من خلال تنفيذ حملات دعائية مشتركة وتنظيم زيارات تعريفية لممثلي شركات السياحة الإيطالية لزيارة المقاصد السياحية في مصر والتعرف على خدمات وأسطول مصر للطيران وشبكتها الدولية والداخلية.