الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة "التموين والصحة".. رئيس مرسى علم يقود حملة على المطاعم والمخابز

حملة على المطاعم
حملة على المطاعم والمخابز

قاد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حملة للمرور على بعض المطاعم والمخابز والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والدواجن بنطاق المدينة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاة قواعد التخزين والحفظ والشهادات الصحية. 

ووجه رئيس مدينة مرسى علم، خلال المرور مع مفتشي إدارات الطب البيطري والصحة والتموين بالمدينة، بضرورة التزام الجميع بإعلان الأسعار والالتزام بجودة الأصناف والمنتجات وصلاحيتها، ووجوب وجود الشهادات الصحية للعاملين، وضرورة التأكد من الحفظ السليم ونظافة الثلاجات واماكن التخزين، وكافة الأدوات والأواني المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

 متابعة أعمال تسوية إزالة ناتج الأمطار والتقلبات الجوية 

في سياق آخر تابع اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، أعمال إزالة الآثار الناتجة عن ما شهدته المدينة من أمطار وتقلبات جوية غرب وجنوب مرسى علم، مساء أمس، حيث تم على الفور التنسيق مع قسم مرور مرسى علم وهيئة الطرق والكباري.

وأضاف رئيس مدينة مرسي علم، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم قد انتقلت على الفور وبرفقتها المعدات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات والتقلبات الجوية، مؤكدًا أن الجهات المختصة تعمل علي إزالة معوقات الطريق وإزالة آثار الأمطار وتداعياتها، مشيرًا إلي توفير الدعم الكامل لإزالة أي مشكلات ناتجة عن تقلبات الطقس، والعمل علي إصلاح الطرق المتضررة جراء السيول.

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بقائدي السيارات المختلفة والمسافرين على الطريق توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن رفع درجات الاستعداد بالمحافظة لمواجهة آثار التقلبات الجوية، وما يصاحبها من سقوط أمطار وما ينتج عنها من آثار.

حملة على المطاعم والمخابز
حملة على المطاعم والمخابز
حملة على المطاعم والمخابز
حملة على المطاعم والمخابز
مرسى علم اللواء حازم خليل الطب البيطري السيول وهيئة الطرق والكباري محافظ البحر الأحمر

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