الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيول شديدة بجبال الشلاتين جنوب البحر الأحمر (فيديو)

سيول شديدة بجبال
سيول شديدة بجبال الشلاتين

شهدت مناطق متفرقة بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وخاصة المناطق الجبلية، سيولاً شديدة، بعد سقوط كميات كبيرة من الأمطار على جبال البحر الأحمر، دون تأثر الطرق الجنوبية للمحافظة بالسيول.

وتشهد مناطق جنوب البحر الاحمر وخاصة مدن حلايب والشلاتين تجمعات للسجب الخفيفة والمتوسطة في سماء تلك المناطق، بجانب توقف حركة الرياح، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بسبب تجمعات السحب المنخفضة في سماء تلك المناطق.

وأكدت غرفة عمليات البحر الأحمر لـ"الدستور" أنها لم تتلق أي بلاغات عن خسائر مادية أو بشرية نتيجة سقوط سيول بمنطقة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، أو الطرق المؤدية منها وإليها، مؤكدة أنه يتم التواصل والتنسيق مع الأجهزة المعنية لمتابعة عمليات سقوط السيول وحصر أي تلفيات أو قطع للطرق بسبب تجمعات المياه. 

فتح طريق “سفاجا- قنا” بعد غلقه بسبب السيول

في السياق ذاته، أعلنت إدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، عن إعادة فتح الطريق القادم من قنا إلى سفاجا، وانتظام حركة مرور السيارات؛ مع استمرار معالجة النحر من آثار السيول التي تعرض لها الطريق مساء أمس السبت، وفتح الطريق أمام السيارات.

وكشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، لـ"الدستور"، عن أن الأجهزة المختصة بالمدينة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة آثار السيول وفتح الطريق بعد إغلاقه أمام حركة السيارات وإزالة المعوقات التي تسببت فيها السيول وإصلاح الأضرار الناتجة عنه.

سيول شديدة تضرب طريق “سفاجا- قنا”

كانت منطقة الكيلو 85 جنوب محافظة البحر الأحمر قد شهدت مساء أمس السبت سقوط سيول شديدة تسببت في قطع طريق سفاجا المؤدي من وإلى محافظة قنا وتوقف حركة السير على الطريق تماما.

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