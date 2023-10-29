بعد إزالة آثار السيول.. فتح طريق "سفاجا - قنا" من الاتجاهين

أعلنت إدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، عن إعادة فتح الطريق القادم من قنا إلى سفاجا، وانتظام حركة مرور السيارات؛ مع استمرار رفع الإطماءات ومعالجة النحر من آثار السيول التي تعرض لها الطريق مساء أمس السبت، وفتح الطريق أمام السيارات.

كشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، لـ«الدستور»، عن أن الأجهزة المختصة بالمدينة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة آثار السيول وفتح الطريق بعد إغلاقه أمام حركة السيارات وإزالة المعوقات التي تسببت فيها السيول وإصلاح الأضرار الناتجة عنه.

سيول شديدة تضرب طريق «سفاجا- قنا»

كانت منطقة الكيلو 85 جنوب محافظة البحر الأحمر شهدت مساء أمس السبت سقوط سيول شديدة تسببت في قطع طريق سفاجا المؤدي من وإلى محافظة قنا وتوقف حركة السير على الطريق تماما.