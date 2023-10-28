السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس سفاجا يتابع عمليات إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة بطريق "قنا- سفاجا"

سيول طريق سفاجا قنا
سيول طريق سفاجا قنا

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عمليات إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو 85 بطريق قنا- سفاجا والذي تسبب فيه تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، مما تسبب في نحر على جانبي الطريق، حيث أعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ.

 

وأوضح رئيس المدينة، في بيان، أن هناك عدة قطاعات في الطريق القادم من محافظة قنا نتيجة تزول السيول بالكيلو 60 في الجبل، وأكد أنه جرى التنسيق مع هيئة الطرق والكباري وتغيير مسار الطريق القادم من قنا وتحويله إلى الطريق المتجه إلى قنا، وبذلك أصبح الطريق مزدوجا في منطقة 85 حتى لا يتم إيقاف حركة المرور.

 

وأضاف شعبان، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا انتقلت برفقة معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإزالة الاطمائات عن الطريق وإعادة فتحته تهيئته للمرور.
 

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا المواطنين، بضرورة توخي الحذر من قبل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القادمة من محافظات الصعيد المحافظة أثناء القيادة، وذلك لأن الطرق جميعها مطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها.

DAB8AE88-B2FC-41F6-8E9D-7AB9E3CF97CA
DAB8AE88-B2FC-41F6-8E9D-7AB9E3CF97CA
C01EF6E2-3B0E-4C75-9A93-DC340D343D5D
C01EF6E2-3B0E-4C75-9A93-DC340D343D5D
2328A176-5C32-4F07-AD0C-13EC3F1FD4F9
2328A176-5C32-4F07-AD0C-13EC3F1FD4F9
B908B9DD-C978-46E2-9CD2-16ABA0C0B42E
B908B9DD-C978-46E2-9CD2-16ABA0C0B42E
CB68ED7B-6298-43E3-8C0B-0E2AB73EAFB3
CB68ED7B-6298-43E3-8C0B-0E2AB73EAFB3
السيول والأمطار الغزيرة مياه الأمطار طريق قنا- سفاجا رفع حالة الطوارئ

مواد متعلقة

سيول شديدة تضرب طريق "سفاجا- قنا" (صور)

حملات تموينية مكثفة بالبحر الأحمر لضبط الأسواق

33 ألف سائح يصلون مرسى علم والغردقة.. اليوم

مرسى علم تستعد لاستقبال 40 ألف سائح على متن 153 رحلة طيران

تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

انتعاش الإشغالات السياحية بالبحر الأحمر.. وخبير: سنشهد موسمًا شتويًا قويًا

فحص 1866 طالبًا بمدارس البحر الأحمر ضمن "100 يوم صحة"

لمتابعة العملية التعليمية.. وكيل "تعليم البحر الأحمر" يتفقد مدارس رأس غارب

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة