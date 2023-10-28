رئيس سفاجا يتابع عمليات إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة بطريق "قنا- سفاجا"

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عمليات إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو 85 بطريق قنا- سفاجا والذي تسبب فيه تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، مما تسبب في نحر على جانبي الطريق، حيث أعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ.

وأوضح رئيس المدينة، في بيان، أن هناك عدة قطاعات في الطريق القادم من محافظة قنا نتيجة تزول السيول بالكيلو 60 في الجبل، وأكد أنه جرى التنسيق مع هيئة الطرق والكباري وتغيير مسار الطريق القادم من قنا وتحويله إلى الطريق المتجه إلى قنا، وبذلك أصبح الطريق مزدوجا في منطقة 85 حتى لا يتم إيقاف حركة المرور.

وأضاف شعبان، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا انتقلت برفقة معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإزالة الاطمائات عن الطريق وإعادة فتحته تهيئته للمرور.



وأهابت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا المواطنين، بضرورة توخي الحذر من قبل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القادمة من محافظات الصعيد المحافظة أثناء القيادة، وذلك لأن الطرق جميعها مطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها.

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