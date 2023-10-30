أجهزة البحر الأحمر تواصل جهودها لإزالة آثار السيول

تواصل الأجهزة المعنية والتنفيذية بالوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر أعمال إزالة آثار السيول ببعض المناطق التي شهدت سقوط سيول وأمطار غزيرة، بعد قطع ونحر عدد من الطرق بها.

ففي مدينة مرسى علم بدأت الوحدة المحلية بإزالة ورفع آثار الإطماء بالكيلو 65 بطريق حماطة جنوب مرسى علم، بجانب شفط المياه بمناطق الكيلو 2، 3 شمال المدينة.

وترأس اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، لجنة مكبرة لأعمال إزالة آثار الإطماء بالكيلو 65 بطريق حماطة جنوب مرسى علم، والناتجة عن سقوط أمطار وسيول بمناطق متفرقة أمس الأحد.

وأكد رئيس مدينة مرسى علم أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية منها قسم شرطة ومرور مرسى علم وهيئة الطرق والكباري والوحدة المحلية لدعم الطرق المتضررة وفتح طرق بديلة وتسهيل الحركة المرورية.

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بقائدي السيارات المختلفة والمسافرين على الطريق توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، خاصة في المناطق الجبلية والطرق البعيدة عن المدن.

وفي مدينة سفاجا تم فتح الطرق المؤدية من وإلى المدينة بعد إزالة آثار السيول التي سقطت بمنطقة الكيلو 85، وبدء عملية إصلاح الطريق وإزالة الإطماءات التي خلفتها مياه السيول.

وكشف رئيس مدينة سفاجا، اللواء ياسر شعبان، أن هناك عدة قطاعات في الطريق القادم من محافظة قنا تأثرت نتيجة سقوط السيول من الأودية الجبلية بمنطقة الكيلو 60، ومنطقة الكيلو 85، مؤكدًا أنه بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ومرور البحر الأحمر، تم تغيير مسار الطريق القادم من قنا وتحويله إلى الطريق المقابل ليكون مزدوجًا للاتجاهين، لعدم تطلع حركة المرور.

وأضاف شعبان أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا انتقلت ومعها معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإزالة الإطماءات عن الطريق وإعادة فتحه لتهيئته للمرور مؤقتًا، لحين عملية الإصلاح الكامل للطريق وإعادة رصفه.