الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حذرت من تخفيف الملابس.. "الأرصاد": استقرار درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

طقس بارد
طقس بارد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الاستقرار فى درجات الحرارة من المتوقع أن تستمر على الأقل لمنتصف الأسبوع المقبل، والعظمى تتجاوز الـ20 درجة على القاهرة الكبري.

درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى ٣ درجات

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، بعدم الانخداع بأشعة الشمس وعدم تخفيف الملابس، والاستمرار فى الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء فى وجود الشبورة المائية، مشيرة إلى أن اليوم هناك مزيد من الارتفاعات فى قيم درجات الحرارة، حيث إن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تحدث انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة، خاصة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة، تصل لحد الصقيع الذى يتكون على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وبعض الأماكن فى شمال الصعيد.

الأرصاد درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الشمس

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