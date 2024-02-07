الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: أجواء شتوية دافئة نهارًا على كل الأنحاء

أجواء شتوية دافئة
أجواء شتوية دافئة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد على مدار الأيام المقبلة طقسًا شتويًا دافئًا نهارًا على كل الأنحاء، وإن ظلت الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر.

وطمأنت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع القناة الأولى، المواطنين باستقرار حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع المقبل، يصاحبه ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترات النهار، موجهة نصيحة للمزارعين، باستغلال هذه الأيام وري المحاصيل الزراعية.

وأوضحت أن نشاط البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، والبحر الأحمر معتدل لذلك يسمح بممارسة كل الأنشطة البحرية، لافتة إلى أن الشبورة المائية صباحًا هي السمة المميزة لحالة الطقس خلال الفترة السابق ذكرها على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى هدوء نسبى في نشاط الرياح، مع زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.

للأرصاد يئة العامة للأرصاد الجوية عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية للمزارعين الطقس حالة الطقس

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