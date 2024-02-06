أبو الغيط: إنهاء دور الأونروا يجلب الخطر على المنطقة بأسرها

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي للدفاع عن أونروا، مؤكدًا أن إنهاء دور الوكالة يجلب الخطر على المنطقة بأسرها، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

والأمين العام للجامعة العربية، مساعي بعض الدول لإنهاء دور أونروا عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها تعكس موقفا معيبا من الناحية الأخلاقية وخاطئا إنسانيا وأمنيا، موضحًا أن تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور أونروا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال عبدالفتاح دولة، المُتحدث باسم حركة فتح، تعليقًا على التفاعل الدائر بخصوص إقامة دولة فلسطينية، إن المشكلة تكمن في الاحتلال المجرم وسياساته العدوانية في حق الشعب الفلسطيني، والتي تهدد بتوسيع الصراع والمواجهة لمناطق أكبر.

وأضاف "دولة" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن العالم كله يدرك ذلك لكنه يصطدم في نفس الوقت بحكومة اليمين المتطرف التي تقوم بالانقضاض على الشعب الفلسطيني، وعلى قضيته ومستقبل الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك قناعة باتت تتشكل لدى دول العالم أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن المطلوب الآن هو موقف دولي حازم وإجراءات جادة تجبر الاحتلال على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ورسم مسار سياسي بأجندات زمنية واضحة تفضي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.