الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو الغيط: إنهاء دور الأونروا يجلب الخطر على المنطقة بأسرها

أبو الغيط
أبو الغيط

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي للدفاع عن أونروا، مؤكدًا أن إنهاء دور الوكالة يجلب الخطر على المنطقة بأسرها، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

والأمين العام للجامعة العربية، مساعي بعض الدول لإنهاء دور أونروا عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها تعكس موقفا معيبا من الناحية الأخلاقية وخاطئا إنسانيا وأمنيا، موضحًا أن تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور أونروا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال عبدالفتاح دولة، المُتحدث باسم حركة فتح، تعليقًا على التفاعل الدائر بخصوص إقامة دولة فلسطينية، إن المشكلة تكمن في الاحتلال المجرم وسياساته العدوانية في حق الشعب الفلسطيني، والتي تهدد بتوسيع الصراع والمواجهة لمناطق أكبر.

وأضاف "دولة" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن العالم كله يدرك ذلك لكنه يصطدم في نفس الوقت بحكومة اليمين المتطرف التي تقوم بالانقضاض على الشعب الفلسطيني، وعلى قضيته ومستقبل الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك قناعة باتت تتشكل لدى دول العالم أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن المطلوب الآن هو موقف دولي حازم وإجراءات جادة تجبر الاحتلال على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ورسم مسار سياسي بأجندات زمنية واضحة تفضي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

الوكالة أونروا دور أونروا الفلسطينيين قضية اللاجئين الفلسطينيين تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

مواد متعلقة

صحة فلسطين: المولدات الكهربائية بمجمع ناصر الطبى ستتوقف خلال 4 أيام

مؤسسات الأسرى: حصيلة الاعتقالات منذ أكتوبر فى الضفة ارتفعت لـ6870 معتقلا

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل خلال الشهر الماضى 1236 فلسطينيًا فى الضفة

عضو اللجنة الاستشارية لمعرض للكتاب: وجود 1200 دار نشر منح الزوار حرية الاختيار

رئيس جامعة الأقصر: معمل الأنسجة بكلية الطب سيحدث نقلة تاريخية بمحافظات الصعيد

التموين: من يخالف قواعد المشاركة فى الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية

الباز: مشروع العاصمة الإدارية على قائمة الدولة منذ سنوات وكان يحتاج إرادة سياسية تنفيذية قوية

الأرصاد: أجواء شتوية اليوم ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس