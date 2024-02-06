الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل خلال الشهر الماضى 1236 فلسطينيًا فى الضفة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي 1236 فلسطينيًا في الضفة بينهم 30 امراة و73 طفلًا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

في سياق متصل، أفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء، و143 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 27585 شهيدا و66978 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ولا تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

نادي الأسير الفلسطيني الضفة الاحتلال قوات الاحتلال

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