الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التموين: من يخالف قواعد المشاركة فى الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية

الأوكازيون
الأوكازيون

قال أحمد أبوالفضل، وكيل وزارة التموين، إن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المعنية لتحديد موعد الأوكازيون الشتوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى أن الأوكازيون يشمل الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها، موضحًا أن نسب التخفيضات في الأوكازيون تم تحديدها من قبل التجار.

 وأكد وكيل وزارة التموين أن الوزارة لا تتدخل في تحديد نسب الخصومات على السلع، موضحًا  أن الوزارة وضعت  بعض المعايير والقرارات للأوكازيون، وذلك لضمان التزام التاجر بالتخفيضات وعدم التلاعب في الأسعار.

وشدد على أن التخفيضات سارية على جميع السلع، ولكن بنسب مختلفة، مؤكدًا أن المديريات والإدارات الرقابة فى الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل فى المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركة.

وأشار إلى أن من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة فى الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كل الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوي 2024 فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.

الاوكازيون الشتوي علي المصيلحي التموين الأوكازيون الملابس

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