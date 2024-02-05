أستاذ إدارة أعمال: الحرب الروسية الأوكرانية أدت لموجة تضخمية عالمية

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 أدت إلى موجة تضخمية عالمية، مؤكدًا أن المشهد الأقتصادي العالمي أصبح ضبابيًا.

وأضاف "غنيم" خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، أن روسيا تحتوي على أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وكانت ثاني أكبر منتج للبترول في العالم بعام 2021، وروسيا وأوكرانيا كانوا يمثلوا ربع صادرات العالم من القمح في عام 2021.

توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية من الحبوب والطاقة أدت إلى التضخم العالمي

وأشار أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إلى أن توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية من الحبوب أو الطاقة بسبب الحرب بينهم، أدت إلى التضخم العالمي.

وكان أكد سيرهى ليساك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى أوكرانيا أن هناك ضرر كبير لحق بمدينة نيكوبول، فى منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، إثر قصف مدفعى للقوات الروسية، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ليساك قوله "اليوم، ضربت القوات الروسية نيكوبول مرتين، واستخدموا المدفعية الثقيلة، وأصابت مدفعية الروس مبنى خارجي، وألحقت أضرارا بخمسة مبان أخرى، ولحسن الحظ، نجا الناس".