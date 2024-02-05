الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: لا توجد أعداد كافية من الخيم تكفى للنازحين بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ مسئولة بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية على صعيد الخدمات الصحية والطبية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، لا توجد أعداد كافية من الخيم تكفى لآلاف النازحين في قطاع غزة، موضحة أن هناك 8 آلاف نازح داخل مقارنا في غزة والاحتلال يواصل قصف وحصار مستشفى الأمل.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه أمس الأحد، عن إصابة نازحين اثنين برصاص جيش الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه: "إن مصير الفريق  الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند في قطاع غزة لا يزال مجهولا منذ 7 أيام".
وأضاف الهلال الأحمر في بيانه:" أن كمية الوقود المتوافرة في مستشفى الأمل تكفي لتشغيله أسبوعا واحدا فقط ونواجه شحا في أدوية الأمراض المزمنة".
 

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غزة قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني قصف

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