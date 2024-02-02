مدير برنامج التجارة الدولية بالأمم المتحدة: الاستثمار بالبيئة والموارد الطبيعية هو تحقيق تنمية

أكد الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولى للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر مدير برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة الأمم لمتحدة للبيئة سابقا، أن الاستثمار فى البيئة والموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية هو الأساس لتحقيق تنمية حقيقية.

وأضاف حسين أباظة خلال لقائه برنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة، أنه كان دائما يتم النظر إلى البيئة على أنها عائق للتنمية التجارة الدولية وفى خلق فرص عمل، فى حين أنها على العكس من ذلك.



وأوضح “أباظة ” أن التغيرات المناخية تؤثر على ارتفاع الأسعار، فالتغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل الزراعية، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى تراجع سلاسل الإمداد وأثرت فى عدد من المحاصيل وامتنع عدد من الدول عن تصدير بعض المحاصيل.



ولفت إلى أنه يتم التركيز على عمل نظم رصد للكوارث، وصندوق الكوارث والأضرار معنى بهذه القضية، وهناك تبعات للتغيرات المناخية تحدث فى دول كثيرة بالعالم، ومصر المتضرر الأكبر من التغيرات المناخية، وتتميز مصر بتنوع الطاقة المتجددة.