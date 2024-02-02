الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": توصيل الكتُب بالمجان عبر البريد المصري أبرز خدمات معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55، وذلك لليوم التاسع على التوالي، والذي يقام على مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة.

وقال زياد قاسم، مراسل فضائية “إكسترا نيوز”، إن الإقبال اليوم الجمعة على معرض الكتاب غير مسبوق وهو كثيف من مختلف الأسر المصرية والجنسيات المختلفة بجميع القاعات والأجنحة، حيث تخطى عدد الزوار اليوم حاجز الـ3 ملايين زائر بالمعرض.

ولفت مراسل القناة، إلى أن قاعة الأزهر الشريف تشارك للعام الثامن على التوالي بالمعرض، ويحتفل الجناح اليوم بذوي الهمم والقدرات الخاصة، وذلك في إطار توصيل التعليم والثقافة لهم وإدماجهم في المجتمع والتعليم بشتى مناحيه، كاشفًا أن الجناح الأزهر يحتوي على عدة قاعات منها الندوات والفتاوى والخط العربي وجناح مخصص للأطفال وذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأوضح أن هناك تعاونا بين وزارة الثقافة والنقل من أجل التيسير على نقل الركاب من وإلى المعرض، حيث تم تخصيص 11 خط أتوبيسات لنقل الزائرين، فضلا عن توصيل الكتاب بالمجان عبر البريد المصري.

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