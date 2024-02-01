بلجيكا: سنواصل تمويل الـ"أونروا" لدورها فى الدعم الإنسانى بغزة

أكدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، أن بلادها ستواصل تمويل وكالة "أونروا"، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إنه لا يمكن الاستغناء عن دور الـ"أونروا" في الدعم الإنساني لقطاع غزة.

فرض عقوبات على إسرائيل

كانت دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وقالت دي سوتر- في تصريحات تليفزيونية، إن إسقاط القنابل كالمطر في قطاع غزة غير إنساني، كما أنه من الواضح- أيضًا- أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار؛ وحان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل".

وأضافت أنه على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورًا، والذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي، كما يجب منع المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسئولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.