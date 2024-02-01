الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: الجهود المصرية هدفها تخفيف معاناة الفلسطينيين فى غزة

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، باحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن الجهود المصرية بشأن الأحداث في  قطاع غزة متواصلة على المستويات الأمنية والسياسية والإنسانية المتمثلة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فضلًا عن العمل على وقف العدوان الإسرائيلي. 

محاولات للوصول إلى صفقة تحقق بعض أهداف ومصالح طرفي الحرب

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، أن هناك تحركات على المستوى السياسي فيما يتعلق بالوصول إلى صفقة تحقق بعض أهداف ومصالح طرفي الحرب في قطاع غزة، ويتمثلان في حماس والفصائل الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي.

قرار بعض الدول بتعليق تمويل أونروا أشبه بضربة قاضية للوكالة

وفي سياق متصل، قال كاظم أبوخلف، مُتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في الأراضي المُحتلة، اليوم الخميس، إن قرار بعض الدول بتعليق تمويل أونروا أشبه بضربة قاضية للوكالة، ويؤثر على قطاع غزة بأكمله.

وأضاف "أبوخلف"، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار تعليق التمويل يُنذر بكارثة كبرى في القطاع، ويجب التراجع الفوري عنه، حتى لا تتأثر استجابة "الأونروا" الإنسانية في غزة.

وأشار إلى أن ملامح المجاعة في غزة أصبحت واضحة، فالمساعدات التي تدخل القطاع لا تمثل سوى نقطة في بحر، مؤكدًا أن الوضع في القطاع المحاصر يزداد سوءًا؛ جراء نقص المساعدات التي تدخل إليه.

وأكد "أبوخلف" أن الوكالة تقدم المساعدات لـ1.7 مليون لاجئ، مُحذرًا من أن تعليق المساعدات له تأثير مُدمر على مجمل عملياتنا الإنسانية، خاصة أنها الوحيدة التي تقدم المساعدات على المستوى الإغاثي والطبي والمياه والوقود في قطاع غزة.

غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى لحرب في قطاع غزة

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