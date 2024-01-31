محللة سياسية: نتنياهو يستخدم سياسة إطالة أمد الحرب لإنقاذ ذاته

أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، رئيس وزارة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم سياسة إطالة أمد الحرب من أجل إنقاذ ذاته، لافتة إلى أنه بعد وصولنا إلى 117 يومًا من القصف الإسرائيلي على غزة، ما زال العدوان مستمرًا على القطاع.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه جرى وضع الأهداف بشكل متعمد من قبل إسرائيل، وبالتحديد من تلك الحكومة اليمينية المتمثلة في نتنياهو، وذلك حتى إطالة هذه الحرب.

وأوضحت المحللة السياسية أن نتنياهو يستخدم سياسة إطالة أمد الحرب من أجل إنقاذ ذاته، وتحقيق الهدف الشخصي المتمثل في الحفاظ على بقائه السياسي، إذ أصبحت حياته السياسية على المحك، ويريد أن يحافظ قدر الإمكان على تماسك الحكومة اليمينية.

ولفتت إلى أن نتنياهو يرفض تمامًا خيار وقف إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة هناك زيارات لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة، من أجل التباحث حول هذا الأمر، معقبة: "المقاومة تريد أن تحقق شرط وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات وسحب جيش الإحتلال من منطقة قطاع غزة".

واستكملت: "نتنياهو يريد إخراج الرهائن بأقل الأثمان، بمعنى ألا يكون هناك مقابل إخراج الأسرى الفلسطينيين وبالتحديد الأسماء التى تريدها المقاومة الفلسطينية".

