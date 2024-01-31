الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير تربوى: الرئيس السيسى دعا لبناء إنسان جديد لمجتمع جديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لبناء إنسان جديد لمجتمع جديد، بحيث يكون إنسانا مفكرا ويبدي رأيه ويحترم ثقافات الشعوب، ونقله من المحلية إلى العالمية التي تقضي بوضع التعليم الجامعي في إطار المنافسة العالمية.

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنهم قاموا بالتنويع في مصادر التعليم، فهناك جامعات آلية تعتبر جامعات عالمية على أراض مصرية تقوم بتقديم برامج جديدة تشكل إنسانا جديدا بسوق العمل المتغير.

ولفت الخبير التربوي إلى وجود جامعات تكنولوجية لأول مرة في مصر تقوم بتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وقيم لازمة لسوق العمل، مضيفا: "التعليم المصري أصبح في هذه النقلة النوعية بمثابة سياحة تعليمية أدت إلى أن الخليج العربي ودولا إفريقية وآسيوية كثيرة يأتي أبناؤها للدراسة في مصر".

الخبير التربوي السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي سياحة تعليمية

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