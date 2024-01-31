أستاذ بترول: تطبيق قانون الهيدروجين الأخضر يخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كانت بدايته مع استضافة مصر مؤتمر المناخ الدولي العالمي، وتوقيت تطبيق الرئيس السيسي لهذا القانون هو انعكاس لسرعة إجراءات الدولة في تنفيذ المشروعات الهامة التي تأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاستثمارية التي تساعد في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "أبوالعلا"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تقدمت مباشرة بمشروع القانون لمجلس النواب، بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء لمناقشة جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي يعكس التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف "أبوالعلا" أن مؤتمر المناخ العالمي تزامن مع أزمة الطاقة العالمية، وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن تطبيق رئيس الجمهورية الرئيس السيسي لهذا القانون يخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.