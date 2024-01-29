فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة الشدادى الأمريكية فى سوريا بالصواريخ

أعلنت الفصائل العراقية عن استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا بالصواريخ، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة كثيرين في هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أمريكية متمركزة على الحدود الأردنية- السورية، متهمًا جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وقال بايدن في بيان: «في الوقت الذي لا نزال نجمع فيه الحقائق عن هذا الهجوم، فإننا نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق»، متعهدًا بمحاسبة جميع المسئولين عن مقتل الجنود الثلاثة «في الوقت وبالطريقة المناسبين».

وقال بايدن في البيان الذي أصدره البيت الأبيض: «سنبقي على الالتزام بمحاربة الإرهاب. وسنحاسب- دون شك- كل أولئك المسئولين في الوقت الذي نحدده وبالطريقة التي نختارها»، لافتًا إلى أن إدارته تجمع مزيدًا من المعلومات حول الهجوم.

وشدد على أن إدارته تعلم أن الحادث جرى تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق.