الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيئة الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات لـ 6370 منذ 7 أكتوبر

الاعتقالات
الاعتقالات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 40 فلسطينيا من الضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلي 6370 منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

كما رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، إفادات لمعتقلين يسردون من خلالها ما تعرضوا له من أذى جسدي ونفسي في أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم بمراكز التحقيق التابعة للاحتلال.

وأفادت الهيئة بأن مركز توقيف حوارة من أكثر المراكز سوءًا، إذ يفتقر إلى أدنى المقومات المعيشية والآدمية، فإدارة المعتقل تتعمد حرمان المعتقلين المحتجزين فيه من الأغطية والملابس، وتقوم بتزويدهم ببطانيات قذرة تفوح منها رائحة الرطوبة، كذلك لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام، وتحرمهم من وسائل التدفئة، فضلًا عن إهمالهم طبيًا وتركهم يعانون الأمراض.

يشار إلى أن عدد المعتقلين القابعين في مركز حوارة، تجاوز 100 معتقل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الاحتلال لاحتلال الإسرائيلي الضفة هيئة شؤون الأسري الفلسطينية

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