الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحي: تصنيف "نيويورك تايمز" للغردقة كأفضل مدينة هو إقرار بالواقع ومستحق

الغردقة
الغردقة

علق طارق فتحي، الخبير السياحي، على اختيار مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، مدينة الغردقة ضمن أفضل المدن السياحية، مؤكدًا ان المدينة تتمتع بموقع جغرافي كبير وتتشابه مع عدة مناطق سياحية في العالم كلها.

وأوضح "فتحي" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دي أم سي" أنه تم إنشاء مؤسسات وبنية تحتية ومدن وتطوير الطرق والمطار وذلك سعيًا لجذب أعداد كبيرة من السياح.

وأضاف الخبير السياحي أن التصنيف الخاص بنيورك تايمز هو إقرار بالواقع وليس تصنيفا غير مستحق، لافتًا إلى وجود 24 معرضا ومنشآت سياحية مهمة في الغردقة، تستطيع جذب أعداد كبيرة ومختلفة من السياح.

نيويورك تايمز الأمريكية الغردقة مدينة الغردقة المدن السياحي

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