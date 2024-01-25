الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من عناصره فى معارك بقطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل اثنين من عناصره في معارك شمالي وجنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، نددت الأمم المتحدة، اليوم، بالانتهاك الصارخ لقوانين الحرب، بعد غارة مميتة شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على ملجأ يؤوي نازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.

واستقبلت المستشفيات ما لا يقل عن 125 جثة لأشخاص استُشهدوا في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في خان يونس وأماكن أخرى في قطاع غزة، حسب فرانس برس.

وأكد مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، توماس وايت، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "قذيفتي دبابات أصابتا مبنى يؤوي 800 شخص"، مشيرًا إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة 75 آخرين بجروح.

فيما أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن الملجأ معروف وتمت مشاركة إحداثياته مع السلطات الإسرائيلية، واصفًا ذلك بانتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب.

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