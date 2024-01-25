الصليب الأحمر: مستشفيات غزة تعانى من الاكتظاظ الشديد ونقص الإمدادات الطبية

أكدت جمعية الصليب الأحمر الدولية أن المستشفيات العاملة في جنوب قطاع غزة تعاني من الاكتظاظ الشديد ونقص الإمدادات الطبية، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

الخارجية الفلسطينية: استمرار الجرائم الإسرائيلية يثبت فشل المجتمع الدولي

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية، وتوفير الحد الأدنى من المساعدات والاحتياجات.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن المجتمع الدولي يُعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين، ويستهلك ذلك بمواقف وصيغ ومطالبات لا تجد آذانًا إسرائيلية مصغية، بما يعني فشله في تطبيق القانون الدولي وحمايته، وتشريع منطق القوة العسكرية بديلًا لمنطق القانون والحلول السياسية للصراع.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال لم تلتزم ولم تستمع إلى أي مطالبة دولية أو أممية تخص حماية المدنيين منذ بدء إبادتها لشعبنا، فهي تواصل استباحتها غير المسبوقة لشعبنا في قطاع غزة، وترتكب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وتابعت أن جرائم الاحتلال تتواصل وسط غياب المجتمع الدولي وكأنه غير موجود، ولم يصدر أي قرارات أو مطالبات لوقف جميع أشكال الإبادة بحق المدنيين.