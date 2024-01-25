الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هروب أبناء القادة والدفع بالأطفال للموت فى غزة.. كاتب إسرائيلى يفضح نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

طالب الكاتب الإسرائيلي يوري ميسجاف، في مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية، بوقف الحرب في غزة، داعيًا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى التوقف عن إرسال أطفال وشباب إسرائيل للموت في القطاع.

أبناء قادة الاحتلال يهربون من حرب غزة

وأشار ميسجاف، في مقاله، إلى أن يائير، نجل نتنياهو، عاد هذا الأسبوع إلى المجمع السكني المرموق الذي يعيش فيه في ميامي الأمريكية ولن يُقتل في خان يونس عندما يعلن والده، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "نحن نواصل الحرب حتى النصر المطلق".

كما أن نجل وزير الدفاع يوآف جالانت لم يعد بعد من إقامته في شيكاغو للانضمام إلى جنود الاحتياط، في حين يتحدث والده عن "أن دخان الدبابات والمدفعية والقوات الجوية سيستمر في تغطية سماء غزة".

كما بلغ نجل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سن العشرين، ولا يرى أنه مناسب للتجنيد بعد؛ لا سيما وهو في مدرسة دينية.

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وقاحة نتنياهو تهدد مصير دولة الاحتلال

وتابع: "نتنياهو يتحدث بوقاحة عن الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في حرب غزة"، معتبرًا أن نداء رئيس وزراء الاحتلال بمواصلة حرب غزة "عدم احترام وتقليل من شأن الجنود القتلى، حيث يبرر وقوع المزيد من القتلى".

وأضاف أن "القتال في حد ذاته ليس قيمة مقدسة، والبقاء في منطقة حضرية محتلة مثل غزة يجعل القوات مرهقة كما يجعلها هدفًا مناسبًا لهجمات التسلية وعمليات حرب العصابات".

ولفت إلى أنه "يبدو أن غزة هي الهدف الأكثر تحصينا في تاريخ العالم، وتم تدميره بما فيه الكفاية، ولا بد من إخراج الجنود من هناك وإعادة المحتجزين وترك الأمر للقوى الإقليمية والدولية؛ لأن النصر الشامل الوحيد الذي يمكن أن نتمناه هو إزاحة حكومة الخراب والدمار، ومحاكمتها من قبل الناخب الإسرائيلي وحكم التاريخ.

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