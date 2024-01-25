الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

نتنياهو
نتنياهو

قالت إذاعة "إن بي آر" (NPR) الأمريكية إن الغضب الإسرائيلي يتصاعد ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  وسط توقعات بقرب نهايته السياسية تمامًا في ظل إخفاقه في حرب غزة.

وأضافت "NPR"، في تقرير لها عبر موقعها الالكتروني، أن نتنياهو سيواجه أسئلة حول المسئولية عن مقتل الفلسطينيين عندما تنتهي الحرب، ولكن هناك دلائل على أن هذا الحساب يقترب بالفعل.

وأوضحت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمضى حياته المهنية في السياسة لكن منذ 7 أكتوبر 2023، واجه التحدي الأكبر حتى الآن، ويبدو أن حساب نتنياهو "بات وشيكًا".

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نتنياهو في ورطة بسبب حرب غزة

وقالت الإذاعة الأمريكية إن نتنياهو الآن بات في ورطة، حيث عادت الآن الاحتجاجات التي تطالب بتنحيه عن المنصب، مشيرة إلى أن نتنياهو بدلًا من أن يتحمل مسئولية ما يحدث في غزة يقول إنه ليس الوقت المناسب له لمواجهة المسئولية، وأن ذلك يجب أن يأتي فقط بعد الحرب.

ونقلت ما قاله بعض الإسرائليين في المظاهرات المناهضة لنتنياهو، حيث قال أحدهم: "إذا كان يعلم أنه سيتم التحقيق في كل شيء عندما تنتهي الحرب، فهل لديه حقًا حافز لإنهاء الحرب؟".

وأضاف آخر: "هل من الممكن القضاء على حماس؟"، مشككًا في استراتيجية نتنياهو العسكرية في غزة، حيث لا توجد خطط حقيقية لما يتطلعون إلى تحقيقه. ماذا تنوي أن تفعل بهذا المكان بعد الانتهاء من تحقيق تلك الأهداف؟.

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أزمة المحتجزين تهدد مصير نتنياهو

وقال التقرير إن أزمة المحتجزين "أحد العوامل المعقدة بالنسبة لنتنياهو"، حيث يواجه معضلة حقيقية وكان يجادل بأن الضغط العسكري والقتال العنيف في غزة مطلوب للتوصل إلى إطلاق سراح المحتجزين، ولكن هذه حجة صعبة للغاية لأن العديد من المحتجزين قُتلوا بطريق الخطأ على يد جنود إسرائيليين، بينما قُتل آخرون في ظروف يحتمل أن تكون ناجمة عن القصف الإسرائيلي.

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