لمنع كارثة إنسانية.. الصين تدين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي في غزة

عبرت الخارجية الصينية، عن استياءها الشديد جراء الخسائر في قطاع غزة، وقالت، بحسب تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إننا نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة وندين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي.

صدمة من الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة

ولفتت وزارة الخارجية الصينية، إلى أنهم مصدمون من الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الصينية، أن الأولوية القصوي لوقف إطلاق النار وضمان آمن لمنشآت الأمم المتحدة ومنع كارثة إنسانية واسعة بغزة.