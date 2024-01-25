طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق فوق قرى القطاعين الغربى والأوسط بلبنان

أفادت فضائية "الغد"، في نبأ عاجل، اليوم اخميس، بتحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم وحتى الآن، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

فيما شهد القطاعان الغربي والأوسط حالة من الهدوء الحذر أمس، لتقوم قوات الاحتلال بخرقه بقصف مدفعي قبل منتصف الليل لأطراف بلدات "الضهيرة" و"علما الشعب" و"طيرحرفا"، بالإضافة إلى تحليق لطيران الـ"mk".