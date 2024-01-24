الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عرض قصة البطل الشهيد السعيد حمادة في احتفالية ذكرى عيد الشرطة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلماً تسجيلياً لملحمة معركة الإسماعيلية التي حدثت في 25 يناير 1952، التي حدثت في 25 يناير 1952.

وعرض الفيلم قصة الشهيد الجندي السعيد حمادة، الذي كان يحمي القنصلية الإيطالية، وطلب منه القنصل الاحتماء بالمبنى خوفاً على حياته، لكنه رفض ترك حراسته قائلًا: "أنا مينفعش أسيب مكان حراستي أبداً ولا أسيب سلاحي. حياتي مش أغلى من بلدي والواجب اللي عليا".

الاحتفال بعيد الشرطة

وتحتفل أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعيد الشرطة الـ72، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن.

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