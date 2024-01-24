الحكومة العراقية توجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الأمريكي على بابل والأنبار

وجه محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الأمريكي على محافظتي بابل والأنبار، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات "ضرورية ودقيقة" في العراق.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال أوستن في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى مرتبطة بإيران.

وأضاف أن هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران.