الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء تكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ.

الطاقة النووية

ووجه الرئيس السيسي الشكر لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي تستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما وجه التحية والشكر جميع العاملين والموظفين المشاركين في بناء محطة الضبعة النووية من الجانب المصري والروسي، بالإضافة إلى المشاركة المصرية التي تشرف على هذا البرنامج الحكومي القومي، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مختلف المراحل في هذا المشروع.