السيسى: البرنامج النووى له أهمية خاصة لتلبية جميع احتياجات مصر فى مجالات الطاقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يشهد اليوم أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية، مما يؤكد أهمية اتخاذ الدولة المصري قرارها الاستراتيجى بإحياء البرنامج النووى السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي بدوره يساعد على توفير إمدادات طاقة آمنة.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة بدء الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية أن المحطة لها أهمية خاصة لتلبية جميع احتياجات مصر في مجالات الطاقة لتحقيق الخطة الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على مصادر متجددة لمكافحة التقلبات المناخية.