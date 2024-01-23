الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: البرنامج النووى له أهمية خاصة لتلبية جميع احتياجات مصر فى مجالات الطاقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يشهد اليوم أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية، مما يؤكد أهمية اتخاذ الدولة المصري قرارها الاستراتيجى بإحياء البرنامج النووى السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي بدوره يساعد على توفير إمدادات طاقة آمنة.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة بدء الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية أن المحطة لها أهمية خاصة لتلبية جميع احتياجات مصر في مجالات الطاقة لتحقيق الخطة الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على مصادر متجددة لمكافحة التقلبات المناخية.

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