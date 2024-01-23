الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بريطانيا: سنواصل العمل لإضعاف قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات فى البحر الأحمر

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده ستواصل العمل من أجل إضعاف قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، وذلك وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تمر دون رد وعقاب

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي عن وقوع 18 غارة أمريكية وبريطانية على صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء.

وأضاف، بحسب تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن "الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تمر دون رد وعقاب".

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