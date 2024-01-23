الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مقتل 24 ضابطًا وجنديًا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال نتنياهو: "عشنا، أمس، أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش بدأ تحقيقًا في الكارثة".

وأضاف، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية”: "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا ولن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر المطلق على حماس، ويحقق الجيش الآن في الحادثة التي وقعت اليوم وسنتعلم منها لحماية أرواح جنودنا، وعلينا أن نتعلم الدروس من الكارثة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا".

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