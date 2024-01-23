متحدث جيش الاحتلال: مهمة القوات في جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية

قال دانيال هجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هجوم اليوم على غزة منذ الساعات الاولي هو الأقسى منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وفقا لفضائية الغد الاخبارية في نبأ عاجل.

وشدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن مهمة القوات الإسرائيلية في جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية، بحسب وصفه.

جيش الاحتلال يعلن مقتل 21 ضابطا وجنديا في وسط قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد بمقتل 21 ضابطا وجنديا في وسط قطاع غزة خلال الـ 12 ساعة الماضية، فيما أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند ودبابة إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة.