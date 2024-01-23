الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث جيش الاحتلال: مهمة القوات في جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية

دانيال هجاري المتحدث
دانيال هجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال دانيال هجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هجوم اليوم على غزة منذ الساعات الاولي هو الأقسى منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وفقا لفضائية الغد الاخبارية في نبأ عاجل.

وشدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن مهمة القوات الإسرائيلية في جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية، بحسب وصفه.

جيش الاحتلال يعلن مقتل 21 ضابطا وجنديا في وسط قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد بمقتل 21 ضابطا وجنديا في وسط قطاع غزة خلال الـ 12 ساعة الماضية، فيما أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند ودبابة إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة.

القوات الإسرائيلية إسرائيل جيش الاحتلال التوغل البري الإسرائيلي

مواد متعلقة

"كتائب القسام" تعلن تدمير ناقلة جند ودبابة إسرائيلية فى خان يونس بغزة

سرايا القدس تعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مخيم المغازى بصاروخ "بدر 1"

مندوب مصر بالجامعة العربية يشيد بمواقف الأمم المتحدة تجاه فلسطين

CNN: الجيش الإسرائيلى دنس ما لا يقل عن 16 مقبرة فى هجومه البرى على غزة

مندوب مصر لدى الجامعة العربية: الشعب الفلسطينى لن ينهزم أبدًا

مستشفى غزة الأوروبي: الوضع بغزة يزداد صعوبة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع الصحي

مندوب مصر لدى الجامعة العربية: أكاذيب إسرائيل بمحكمة العدل الدولية لا يصدقها أحد

أستراليا: نشعر بخيبة أمل من تصريحات نتنياهو برفض الدعوات لإقامة دولة فلسطينية

الأكثر قراءة

الأرصاد: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية وتصل لحد الصقيع

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

رئيس الوزراء يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

وزير المالية يُوجِّه بتيسيرات جمركية لضمان تدفق المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس