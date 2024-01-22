الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشفى غزة الأوروبي: الوضع بغزة يزداد صعوبة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع الصحي

مستشفى غزة الأوروبي
مستشفى غزة الأوروبي

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن الوضع في قطاع غزة يزداد صعوبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع الصحي.

الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي بخان يونس ونقص كبير في المستلزمات الطبية

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي بخان يونس ونعاني نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية، لافتًا أننا نواجه عجزا كبيرا في تقديم الخدمات الصحية بسبب النقص الحاد في أعداد الأسرة والمستلزمات الطبية.

وقد شنت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على المنطقة الغربية للمدينة، ومحيط خان يونس.

 قصف منازل المواطنين في مخيم البريج

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لدمار كبير في المكان، وإصابة العديد من المواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع تواصل التوغل في المنطقة الشرقية.

مستشفى غزة الأوروبى القصف الإسرائيلى مجمع ناصر الطبي خان يونس

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