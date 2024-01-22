الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لا حل دون تسوية سياسية للقضية الفلسطينية

الدكتور هيثم أبوسعيد
الدكتور هيثم أبوسعيد

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه لا حل دون تسوية سياسية القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه يتم العمل ضمن آلية أممية معتمدة لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية، إضافة إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أن جيش الاحتلال يعوق إدخال المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، منوهًا إلى وجود تعنت كبير لدى الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بينامين نتنياهو تجاه الوضع الحالي في القطاع، مختتمًا أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.

قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل القضية الفلسطينية فلسطين المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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