الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الدبابات والآليات الثقيلة الإسرائيلية تقترب من مستشفى الأمل وسط خان يونس

مستشفى الأمل وسط
مستشفى الأمل وسط خان يونس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى إن الدبابات والآليات الثقيلة الإسرائيلية تقترب من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس، مضيفة أنها فقدت الاتصال كليًا بطواقمها في خان يونس جراء الاجتياح البري.

وأشارت إلى أن مركبات الإسعاف تعجز عن التحرك لإجلاء الجرحى جراء حصار الاحتلال لمقرها بخان يونس، مضيفة: "وردتنا بلاغات بوجود شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي لمدرسة المواصي غرب خان يونس".

وأكدت، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، أن آليات الاحتلال العسكرية تحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من ثلاث جهات، وتبعد نحو كيلومتر واحد عن مستشفى الأمل، بالتزامن مع قصف متواصل في محيط مستشفى ناصر.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تحاصر حي الأمل، الذي يوجد فيه مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، في ظل التوغل البري داخله من البلدات المحيطة به، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تواصل تقدمها إلى وسط خان يونس، مما يعني ذلك قطع غرب المدينة عن شرقها، إضافة إلى التخوف من قطع الطريق نهائيًا نحو شمال القطاع وجنوبه.

الهلال الأحمر الفلسطيني الدبابات الإسرائيلية مستشفى الأمل خان يونس مدرسة المواصي

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