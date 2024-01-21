المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو سيتوقف عن الحرب عندما ترفع الأمم المتحدة الغطاء عنه

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية بالمعنى الحرفي، حيث يعاني 400 ألف فلسطيني من الأمراض بسبب انعدام المياه وسوء الظروف الصحية.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، اليوم الأحد، أن "هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة بجرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك جريمة الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي، فأكثر من مليون و900 ألف إنسان فقدوا منازلهم وانتقلوا من مكان لآخر أكثر من 6 مرات".

توجد 50 ألف امرأة حامل قد يلدن في أي لحظة وفي ظروف أسوأ ما يمكن

وأضاف “بوجود أكثر من 50 ألف امرأة حامل وقد يلدن في أي لحظة وفي ظروف أسوأ ما يمكن، وكذلك بالنسبة لأطفالهن، و64 ألف أم مرضعة لا يجدن ما يلزمهم من غذاء وحليب وفيتامينات وأدوية وبالتالي فالوضع كارثي بكل المقاييس”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتوقف عن الحرب عندما ترفع الأمم المتحدة الغطاء عنه.

انتشار الأوبئة وحوالي 400 ألف إنسان مصابون بالأمراض

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 32 ألف شهيد إذا تم حساب من هم تحت الأنقاض، وأكثر من 62 ألف جريح، وذلك يشكل 4 % من سكان قطاع غزة وهذا رقم هادئ، لافتًا أن هناك الكارثة الإنسانية في غزة بالمعني الحرفي للكارثة وذلك بسبب انتشار للأوبئة وحوالي 400 ألف إنسان مصابون بالأمراض نتيجة انعدام وجود المياه النظيفة وظروف صحية بسبب سوء التغذية.

570 ألف إنسان يعانون من المجاعة يمثلون 25 % من سكان غزة

وأوضح أن هناك 570 ألف إنسان يعانون من المجاعة يمثلون 25 % من سكان غزة، و9 من كل 10 لا يجدون طعاما كل يوم، وهناك تدهور كبير في الوضع الإنساني والصحي بسبب تدمير إسرائيل للبنية التحتية، منوهًا أن "الظروف السكنية للفلسطينيين سيئة للغاية وذلك بسبب تواجد مئات الآلاف في الشوارع لا يجدون ما يحميهم من البرد وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأمراض والإصابات بينهم.