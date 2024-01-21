الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حركة فتح: يجب عقد مؤتمر دولى يفضى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

عبدالفتاح دولة، متحدث
عبدالفتاح دولة، متحدث حركة "فتح"

أكد عبدالفتاح دولة، متحدث حركة "فتح"، أن الاحتلال ينفذ اعتداءات واقتحامات بمدن عديدة في الضفة الغربية، ما يمهد لانفجار مثلما حدث في 7 أكتوبر.

وتابع "دولة"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" من رام الله، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يريد الوجود الفلسطيني، والاحتلال يشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة"، لافتًا إلى أنه يجب عقد مؤتمر دولي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

حكومة نتنياهو المتطرفة تنفذ مشاريع استيطانية لمنع قيام دولة فلسطينية

وأكد متحدث حركة "فتح" أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يقودها نتنياهو تنفذ مشاريع استيطانية لمنع قيام دولة فلسطينية.

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