الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العالم كله متفق عليه.. وزير الدفاع البريطانى: رفض نتنياهو لحل الدولتين محبط

جرانت شابس
جرانت شابس

قال جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، إنه من المحبط رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حل الدولتين وقد قال ذلك طوال مسيرته السياسية، وفقًا لما نشرته فضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

العالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل الآن

وأكد وزير الدفاع البريطاني أنه: ليس هناك حل واضح آخر، والعالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل الآن، فهناك مسئولية في احترام القانون الدولي الإنساني، وهذا ما أكدته لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

بريطانيا إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت القانون الدولي الإنساني

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