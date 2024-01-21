"واشنطن بوست": إدارة بايدن تخطط لعملية عسكرية مستمرة ضد الحوثيين

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لعملية عسكرية مستمرة ضد الحوثيين بعد فشل الضربات في وقف هجماتهم البحرية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إيران تستخدم سياسية "التمهل في الرد"

وفي وقت سابق قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن إيران تستخدم سياسة "التمهل في الرد"، مشيرًا إلى أنها ما زالت تقاتل في المنطقة عبر حلفائها ولعل أشهرهم الحوثيون.

وأوضح "الحربي"، أن الضربات الحوثية متوالية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتعامل معها خطوة بخطوة، تجنبًا لتدخل إيران، لافتًا إلى أن هجمات الحوثيين، تسببت في تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن شركات التأمين رفعت رسومها، وقناة السويس أيضًا تضررت.