الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"واشنطن بوست": إدارة بايدن تخطط لعملية عسكرية مستمرة ضد الحوثيين

بايدن
بايدن

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لعملية عسكرية مستمرة ضد الحوثيين بعد فشل الضربات في وقف هجماتهم البحرية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إيران تستخدم سياسية "التمهل في الرد"

وفي وقت سابق قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن إيران تستخدم سياسة "التمهل في الرد"، مشيرًا إلى أنها ما زالت تقاتل في المنطقة عبر حلفائها ولعل أشهرهم الحوثيون.

وأوضح "الحربي"، أن الضربات الحوثية متوالية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتعامل معها خطوة بخطوة، تجنبًا لتدخل إيران، لافتًا إلى أن هجمات الحوثيين، تسببت في تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن شركات التأمين رفعت رسومها، وقناة السويس أيضًا تضررت.

واشنطن بوست إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إيران

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الصومالى اليوم

الأمم المتحدة: إسرائيل خلّفت دمارًا كبيرًا فى غزة وقتلت مدنيين بشكل غير مسبوق

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف أطراف بلدات لبنانية

السلطات الأفغانية: تقارير عن تحطم طائرة فى إقليم بدخشان شمال شرقى البلاد

قصف مدفعى وجوى وبحرى مكثف على خان يونس من قوات الاحتلال

إصابة 70 جنديًا أمريكيًا جراء الهجمات الأخيرة فى سوريا والعراق

القناة 12 الإسرائيلية: جيش الاحتلال غير أسلوبه القتالى بغزة وانتقل للاستهداف المُركز

"لابيد": ندعم أى صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تشغيل الشريحة الإلكترونية الجديدة esim فى هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء

اليوم الـ107 من العدوان على غزة: شهداء وجرحى وتدمير مربعات سكنية