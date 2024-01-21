القناة 12 الإسرائيلية: جيش الاحتلال غير أسلوبه القتالى بغزة وانتقل للاستهداف المُركز

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير أسلوبه القتالي في قطاع غزة وانتقل للاستهداف المُركز في عملياته؛ وفقًا لفضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفلسطينية

وفي وقت سابق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لبيد، قال إن المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفلسطينية حتى لو كان المقابل اتفاقًا لوقف إطلاق النار.