الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأردن: الأزمة فى المنطقة سببها الموقف الإسرائيلى الرافض لوقف الحرب

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن استمرار الصراع يمكن أن يجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والتصعيد.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي “هاكان فيدان”، نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الأزمة في المنطقة سببها الموقف الإسرائيلي الرافض لوقف الحرب ومنح الفلسطينيين حقوقهم التي نصت عليها الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين وإسرائيل ترفض هذا الحل وتتنكر له.

ودعا وزير الخارجية الأردني، المجتمع الدولي للعمل فورا على عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم.

الأردن فلسطين إسرائيل المجتمع الدولي وزير الخارجية التركى تركيا

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