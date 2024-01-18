الأردن: الأزمة فى المنطقة سببها الموقف الإسرائيلى الرافض لوقف الحرب

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن استمرار الصراع يمكن أن يجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والتصعيد.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي “هاكان فيدان”، نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الأزمة في المنطقة سببها الموقف الإسرائيلي الرافض لوقف الحرب ومنح الفلسطينيين حقوقهم التي نصت عليها الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين وإسرائيل ترفض هذا الحل وتتنكر له.

ودعا وزير الخارجية الأردني، المجتمع الدولي للعمل فورا على عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم.