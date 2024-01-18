لافروف: يجب إنشاء دولة فلسطينية بما يتناسب مع القرارات الدولية

قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن موسكو ستعرض مقترحات على مجلس الأمن الأسبوع المقبل لجهود جماعية بشأن الشرق الأوسط.

إنشاء دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء النزاع في المنطقة

وأكد، خلال مؤتمر صحفى عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية بما يتناسب مع القرارات الدولية، وهذا هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في المنطقة، لافتًا إلى أنه يجب العمل على إنشاء الدولة الفلسطينية ونتمنى أن تدرك إسرائيل أهمية هذا الأمر.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن إسرائيل شريك مهم لنا ونأمل أن يتمكنوا من العيش بسلام ومستعدون للقيام بدور فعال يضمن أمنهم.