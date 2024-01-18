الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لافروف: يجب إنشاء دولة فلسطينية بما يتناسب مع القرارات الدولية

لافروف
لافروف

قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن موسكو ستعرض مقترحات على مجلس الأمن الأسبوع المقبل لجهود جماعية بشأن الشرق الأوسط.

 إنشاء دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء النزاع في المنطقة

وأكد، خلال مؤتمر صحفى عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية بما يتناسب مع القرارات الدولية، وهذا هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في المنطقة، لافتًا إلى أنه يجب العمل على إنشاء الدولة الفلسطينية ونتمنى أن تدرك إسرائيل أهمية هذا الأمر.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن إسرائيل شريك مهم لنا ونأمل أن يتمكنوا من العيش بسلام ومستعدون للقيام بدور فعال يضمن أمنهم.

الخارجية الروسية موسكو مجلس الأمن الشرق الأوسط فلسطين إسرائيل

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