الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الذى نفذته باكستان على نقطة فى المنطقة الحدودية

ناصر كنعاني،
ناصر كنعاني،

أدان ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الهجوم الذي نفذته باكستان على نقطة في المنطقة الحدودية، وفقًا لما نشرته فضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

تم إخطار القائم بأعمال سفارة باكستان في طهران رسميًا بالاحتجاج

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه: تم إخطار القائم بأعمال سفارة باكستان في طهران رسميًا بالاحتجاج، وطلبنا توضيحًا من حكومة بلاده.

جدير بالذكر أن الجيش الباكستاني شن سلسلة من الضربات العسكرية ضد مخابئ زعمت أنها للإرهابيين في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

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