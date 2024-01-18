الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إصابة 7 جنود إسرائيليين ونقلهم لمستشفى بعسقلان بعد انقلاب زورقهم الليلة الماضية

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون

عرضت فضائية الغد الإخبارية نبأ عاجلا يفيد بإصابة 7 جنود إسرائيليين ونقلهم لمستشفى بعسقلان بعد انقلاب زورقهم خلال مهمة الليلة الماضية.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل، أمس الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

 جيش الاحتلال يواصل شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية


وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

إسرائيل مستشفى بعسقلان عسقلان

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